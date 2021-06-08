Чинахов рассказал, почему привез Кубок Гагарина на могилу Алексея Черепанова

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, ставший обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда» и признанный лучшим новичком сезона в лиге, рассказал, почему привез трофей на могилу Алексея Черепанова.

«Хотел бы поблагодарить команду, без партнеров, без доверия тренерского штаба ничего бы не было. Хорошо, что выиграл награду, повезло.

Как пришла идея отвезти Кубок Гагарина в Омск к Алексею Черепанову? Изначально хотел привезти его к Александру Вьюхину. Он мне как-то обещал подарить победную клюшку, поэтому хотелось сделать это. А за Лешей я всегда следил, был очень рад отвезти к нему трофей и почтить его память», — цитирует Чинахова сайт КХЛ.

Хоккеист Алексей Черепанов, выступавший за «Авангард», умер осенью 2008 года во время игры с «Витязем».