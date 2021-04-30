Шесть хоккеистов покинут «Трактор»

По информации «СЭ», шесть игроков покинут «Трактор» по истечении сроков контрактов. Это защитники Дмитрий Огурцов и Олег Евенко, нападающие Александр Авцин, Ярослав Косов, Даниил Ильин и Игорь Полыгалов.

Огурцов и Ильин не получили квалификационных предложений, Евенко, Авцин, Косов и Полыгалов станут неограниченно свободными агентами.

(Артур Хайруллин)