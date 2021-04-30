Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шесть хоккеистов покинут «Трактор»

15:58
Олег Евенко и Егор Яковлев. Фото photo.khl.ru
Олег Евенко и Егор Яковлев. Фото photo.khl.ru
Теги:

По информации «СЭ», шесть игроков покинут «Трактор» по истечении сроков контрактов. Это защитники Дмитрий Огурцов и Олег Евенко, нападающие Александр Авцин, Ярослав Косов, Даниил Ильин и Игорь Полыгалов.

Огурцов и Ильин не получили квалификационных предложений, Евенко, Авцин, Косов и Полыгалов станут неограниченно свободными агентами.

(Артур Хайруллин)

Читайте также

Вратарь «Авангарда» Бобков может перейти в «Ак Барс»
Проиграем Чехии — есть риск попасть на Канаду уже в четвертьфинале. Расклады для сборной России на ЮЧМ
«В «Челси» шутили: «Как дела, русский ублюдок?» Невероятная карьера Дмитрия Харина
Эвра подколол Роналду фотографией с голым торсом в ванной

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд