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«Авангард» объявил о продлении контракта с Якуповым

15:46
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«Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Наилем Якуповым.

27-летний форвард подписал односторонний контракт сроком на два года. Сообщается, что омичи продлили соглашения еще с двумя хоккеистами, нападающим Арсением Грицюком и вратарем Андреем Мишуровым. Оба игрока подписали двусторонние контракты на два года.

В сезоне-2020/21 Якупов провел 15 матчей за «Амур» и набрал 6 (1+5) очков. За омский клуб у него 22 матча и 10 (6+4) очков. По информации «СЭ», форвард будет получать 35 миллионов рублей за сезон.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42162/

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