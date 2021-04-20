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Шалдыбин вошел в тренерский штаб Мартемьянова в «Сибири»

09:40
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Евгений Шалдыбин стал новым тренером «Сибири» по физподготовке, сообщает Twitter новосибирцев 20 апреля.

45-летний Шалдыбин является воспитанником новосибирского хоккея.

Напомним, 9 апреля новым главным тренером «Сибири» стал Андрей Мартемьянов. Контракт заключен по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф турнира.

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