Шалдыбин вошел в тренерский штаб Мартемьянова в «Сибири»

Евгений Шалдыбин стал новым тренером «Сибири» по физподготовке, сообщает Twitter новосибирцев 20 апреля.

45-летний Шалдыбин является воспитанником новосибирского хоккея.

Напомним, 9 апреля новым главным тренером «Сибири» стал Андрей Мартемьянов. Контракт заключен по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф турнира.