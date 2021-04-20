Шалдыбин вошел в тренерский штаб Мартемьянова в «Сибири»
09:40
Евгений Шалдыбин стал новым тренером «Сибири» по физподготовке, сообщает Twitter новосибирцев 20 апреля.
45-летний Шалдыбин является воспитанником новосибирского хоккея.
Напомним, 9 апреля новым главным тренером «Сибири» стал Андрей Мартемьянов. Контракт заключен по схеме «1+1».
В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф турнира.
??Новым тренером по физической подготовке нашей команды стал 45-летний Евгений Шалдыбин,который является воспитанником новосибирского хоккея.— Hockey Club Sibir (@hcsibir) April 20, 2021
Профессиональная карьера длилась 20 лет Тренерская карьера началась с 2014 года.
Приветствуем в «Сибири»!
https://t.co/XSlscdS2zV pic.twitter.com/psbRST1o5q
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