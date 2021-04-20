Вадим Шипачев: «У меня не было конфликта со Знарком. Мы и сейчас общаемся»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о конфликте с тренером Олегом Знарком, с которым они работали в СКА и сборной России.

— Не было конфликта. Мы разговаривали с ним. Мы и сейчас общаемся. Иногда набираю ему.

— Серьезно?

— А почему нет-то?

— Ты удивился, что он уже был практически назначен тренером «Динамо», а потом все отменилось?

— Нюансы. Мы же не знаем, что там было.

— Просто так совпало. Ты подписал контракт именно тогда, когда узнал, что Знарка не будет.

— Нет. Мы обсудили контракт уже недели за полторы до этого. Я просто с семьей ездил на отдых. Разговор уже состоялся с руководством. Мы все обсудили.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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