Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:21

«Северсталь» дома проиграла «Витязю»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Северсталь» в домашнем матче проиграла «Витязю» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:5.

У победителей по шайбе забросили Владислав Цицюра, Иван Савчик, Скотт Уилсон, Иван Ежов и Александр Дарьин. У хозяев голами отметились Иван Подшивалов, Никита Коростелев и Кирилл Пилипенко.

«Северсталь» после 32 матчей с 33 баллами занимает 7-е место в Западной конференции. «Витязь» с 28 очками в 34 играх идет на 10-й строчке.

22 ноября череповецкая команда сыграет с ЦСКА. «Витязь» тремя днями позже встретится с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Цицюра — 4 (бол., Дарьин, Рой), 5:57 — 0:1. Савчик — 6 (мен., Ежов, Педан), 12:01 — 0:2. Подшивалов — 3 (Жабреев, Давыдов), 13:44 — 1:2. Коростелев — 12 (бол., Степанов, Буренов), 26:42 — 2:2. Уилсон — 9 (Барак, Рой), 33:28 — 2:3. Пилипенко — 17 (бол., Ярош, Аймурзин), 52:25 — 3:3. Ежов — 2 (мен., Рой), 54:14 — 3:4. Дарьин — 3 (бол., Уилсон, Рой), 58:20 — 3:5.

Вратари: Шостак — Шикин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (5+11+15) — 29 (13+9+7).

Судьи: Кулаков, Оленин.

19 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4748 зрителей.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
0
Читайте также
Панарин оформил дубль и установил два исторических рекорда в НХЛ
«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
Опубликовано первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ
В Благовещенске начали проверку после смерти потерявшей сознание в детсаду девочки
ОАК запатентовала новый сверхзвуковой самолет тактической авиации
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

КХЛ: «Амур» проиграл «Адмиралу», «Авангард» победил «Нефтехимик». Результаты матчей 19 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 33 21 12 46
2 Авангард 32 21 11 45
3 Лада 33 18 15 42
4 Ак Барс 32 19 13 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Сал. Юлаев 32 19 13 39
7 Трактор 32 18 14 39
8 Сибирь 32 14 18 33
9 Нефтехимик 32 13 19 31
10 Амур 32 12 20 30
11 Барыс 33 9 24 25
12 Адмирал 30 8 22 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 32 21 11 45
3 Локомотив 31 19 12 40
4 Торпедо 32 19 13 40
5 СКА 31 18 13 36
6 ЦСКА 31 17 14 36
7 Северсталь 32 14 18 33
8 Динамо Мн 30 14 16 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Витязь 34 12 22 28
11 Куньлунь РС 36 11 25 27
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 10:00
Амур – Адмирал
 0 : 2
19.11 17:00
Северсталь – Витязь
 3 : 5
19.11 17:00
Нефтехимик – Авангард
 1 : 4
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости