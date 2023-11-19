«Северсталь» дома проиграла «Витязю»

«Северсталь» в домашнем матче проиграла «Витязю» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:5.

У победителей по шайбе забросили Владислав Цицюра, Иван Савчик, Скотт Уилсон, Иван Ежов и Александр Дарьин. У хозяев голами отметились Иван Подшивалов, Никита Коростелев и Кирилл Пилипенко.

«Северсталь» после 32 матчей с 33 баллами занимает 7-е место в Западной конференции. «Витязь» с 28 очками в 34 играх идет на 10-й строчке.

22 ноября череповецкая команда сыграет с ЦСКА. «Витязь» тремя днями позже встретится с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Цицюра — 4 (бол., Дарьин, Рой), 5:57 — 0:1. Савчик — 6 (мен., Ежов, Педан), 12:01 — 0:2. Подшивалов — 3 (Жабреев, Давыдов), 13:44 — 1:2. Коростелев — 12 (бол., Степанов, Буренов), 26:42 — 2:2. Уилсон — 9 (Барак, Рой), 33:28 — 2:3. Пилипенко — 17 (бол., Ярош, Аймурзин), 52:25 — 3:3. Ежов — 2 (мен., Рой), 54:14 — 3:4. Дарьин — 3 (бол., Уилсон, Рой), 58:20 — 3:5.

Вратари: Шостак — Шикин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (5+11+15) — 29 (13+9+7).

Судьи: Кулаков, Оленин.

19 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4748 зрителей.