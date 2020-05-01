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«Северсталь» подписала контракт с Виттасмяки на один год

18:47
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Защитник Вели-Матти Виттасмяки подписал контракт с «Северсталью» на один сезон, сообщает официальный Twitter-аккаунт КХЛ.

Ранее 29-летний финн выступал за «Таппару», однако в его контракте был прописан пункт, согласно которому соглашение может быть расторгнуто, если игрок получит выгодное предложение из КХЛ.

В прошедшем альтернативный капитан «Таппары» провел в чемпионате Финляндии 59 матчей, в которых набрал 17 (2+15) очков.


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