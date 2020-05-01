«Северсталь» подписала контракт с Виттасмяки на один год

Защитник Вели-Матти Виттасмяки подписал контракт с «Северсталью» на один сезон, сообщает официальный Twitter-аккаунт КХЛ.

Ранее 29-летний финн выступал за «Таппару», однако в его контракте был прописан пункт, согласно которому соглашение может быть расторгнуто, если игрок получит выгодное предложение из КХЛ.

В прошедшем альтернативный капитан «Таппары» провел в чемпионате Финляндии 59 матчей, в которых набрал 17 (2+15) очков.

.@severstalclub заключила контракт на один год с финским защитником Вели-Матти Виттасмяки#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) May 1, 2020



