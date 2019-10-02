«Северсталь» по буллитам обыграла «Динамо» и одержала четвертую победу подряд
22:22
«Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам проиграло «Северстали» — 1:2. У хозяев отличился Игорь Полыгалов, у гостей — Никита Хлыстов. Победный бросок в серии буллитов на счету Юрия Трубачева.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хлыстов — 1, 20:45 — 0:1. Полыгалов — 2 (Лямин, Зайцев), 51:10 — 1:1.
Победный буллит: Трубачев.
Вратари: Бочаров — Подъяпольский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 46 (16+12+18+0) — 24 (4+6+12+2).
Судьи: Бирин, Кулев.
2 октября. Москва. «ВТБ Арена».
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