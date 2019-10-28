Сергей Светлов: «Жалко и обидно, что «Адмирал» вел 3:0, но не выиграл»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (3:4) посетовал на провал в третьем периоде.

— Соперника с хорошей игрой и с победой, — приводит официальный сайт нижнекамцев слова Светлова. — Конечно, проигрывая со счетом 0:3, выиграть матч дорогого стоит. Всю игру «Нефтехимик» вел активную, напористую игру, создавал много моментов. Два периода мы действовали неплохо, и настрой был хороший, борьба была хорошая. Но в третьем получился провал, и пропустили голы. Конечно, были ошибки. Жалко, обидно, что ведя 3:0 мы игру не выиграли. Будем дальше работать.

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