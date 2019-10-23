Сергей Светлов: «Соперник заставлял нас ошибаться»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:4)

— С нашей стороны была игра неплохая, — цитирует Светлова официальный сайт команды из Владивостока. — Движение было хорошее, создали очень много моментов. Не реализовали свои шансы, Бочаров хорошо сыграл против нас. Делали, конечно, ошибки, не без этого. Соперник заставлял нас ошибаться, хорошо свои шансы использовал, поэтому и победил.

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