Сергей Светлов: "Адмирал" работает и бьется для болельщиков"

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2 Б) отметил: его команда смогла найти в себе силы и характер, чтобы отыграться с 0:2 и победить.

– С нашей стороны игра была немного валидольная. Не знаю, с чем это связано, но как-то мы были совсем не готовы к такому мощному началу со стороны соперника, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Светлова. – Первый период был за соперником, полностью нас переиграли.

И, может быть, на наше счастье, что не забили больше голов. Где-то мы выстояли, где-то вратарь помог. 2:0 – это хорошее преимущество. Стоило колоссальных сил, чтобы переломить игру, перевести ее на свою сторону.

Ну а буллиты – это немного лотерея. Нам повезло перебороть себя, найти в себе силы и характер. Несмотря на то, что шансов на плей-офф у нас уже нет, команда работает и бьется для наших болельщиков.

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