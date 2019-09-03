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Сергей Шумаков: «Аванагард» с «Йокеритом» будет играть только на победу»

04:23
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Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков поделился ожиданиями от встречи с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В первой игре сезоне омичи обыграли ЦСКА (3:1).

— «Йокерит» — хорошая боевая команда, но мы уверены в своих силах и спокойно готовимся к матчу с ней, — цитируют «Известия» Шумакова. —  Постепенно вкатываемся в сезон, сейчас находимся в отличном настроении после выигрыша у ЦСКА, поэтому будем играть только на победу.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/916770/aleksei-fomin/kvartalnova-plan-obnovlennyi-ak-bars-predstanet-pered-tcska

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