Сергей Плотников: «Надо разметку везде делать одинаковую»

Капитан СКА Сергей Плотников прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ

— «Трактор» проиграл прошлый матч и не хотел дома уступать во второй встрече подряд, — цитирует Плотникова официальный сайт КХЛ. — Поэтому соперник был заряжен и больше двигался. У нас тоже было много бросков и моментов, которые мы смогли реализовать, и в итоге добились победы. Во втором периоде вышли и пропустили гол, потом второй. Так не должно быть, пропускать шайбы смена за сменой — самое худшее, что может вообще быть. Поэтому надо собираться на каждую смену и, в особенности, после пропущенных шайб.

По «физике» все хорошо и у меня, и у команды — много двигаемся, прессингуем. Единственное, проблемы создает смена площадок от маленьких к большим. Приходится постоянно привыкать. Думаю, надо все-таки разметку везде, на разных площадках, делать одинаковую. Мой гол в овертайме? Володя Ткачев выдерживал паузу, а я пошел вылезать из-под защитника. Знал, что он может отдать такую передачу и шел на подставление. Мы много разговариваем и стараемся понимать друг друга.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей