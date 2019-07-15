Сергеев заключил контракт с "Нефтехимиком"

Защитник Андрей Сергеев заключил однолетний контракт с "Нефтехимиком", сообщает официальный Twitter клуба.

28-летний хоккеист является воспитанником школы "Нефтехимика". В прошлом сезоне он провел в 43 матчах команды из Нижнекамска набрал 14 (3+11) очков. Всего в КХЛ в 408 матчах Андрей набрал 110(28+82) результативных баллов.

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Андреем Сергеевым (26.03.1991, 180/110, хват: правый).



28-летний воспитанник нашей школы прошлый сезон провел в составе нашей команды. В 43 матчах Андрей набрал 14 (3+11) очков#СергеевВСтае pic.twitter.com/LU3ERU3Eze — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 15 июля 2019 г.

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