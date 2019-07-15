17:59 | Хоккей — КХЛ

Сергеев заключил контракт с "Нефтехимиком"

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Защитник Андрей Сергеев заключил однолетний контракт с "Нефтехимиком", сообщает официальный Twitter клуба.

28-летний хоккеист является воспитанником школы "Нефтехимика". В прошлом сезоне он провел в 43 матчах команды из Нижнекамска набрал 14 (3+11) очков. Всего в КХЛ в 408 матчах Андрей набрал 110(28+82) результативных баллов.

 

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