Серебряков — о переходе в СКА: «Новые впечатления, новые цели. Чувствую огромный подъем»
Голкипер Никита Серебряков поделился впечатлениями от перехода в СКА из «Адмирала».
«Впечатления только положительные! Очень рад, что это случилось. Для меня переход в такую сильную команду, как СКА — настоящий вызов. Прекрасные эмоции. Эмоциональная составляющая действительно большая — новые впечатления, новые цели и задачи. Новая жизнь! Чувствую огромный подъем. Такой переход — это возможность что-то пересмотреть, понять, обдумать», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова вратаря.
СКА объявил о переходе 27-летнего Серебрякова 4 октября. В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 6 матчах за «Адмирал» и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48. Он был признан лучшим голкипером КХЛ в сезоне-2022/23.
На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 12 матчей.
|4.10
|17:00
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Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
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Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
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Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.10
|19:10
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Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
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ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
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Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
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Динамо М – Локомотив
|- : -