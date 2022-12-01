Гендиректор «Сибири» рассказал о ходе строительства новой ледовой арены в Новосибирске

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, как идет строительство новой ледовой арены в Новосибирске.

«Вложили больше миллиарда рублей. Благодаря «Сибирскому антрациту» удалось старую арену превратить в новую. Новой она, конечно, не будет, но работа проделана колоссальная. Все команды, которые к нам приезжают, говорят, что арену просто не узнать. Это действительно приятно, мы ответственно подошли к этому вопросу. За три межсезонья фактически столько всего построили, так что для нас это здорово», — рассказал Фастовский Metaratings.ru.

Он рассказал, что комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей, а общая стоимость проекта составила 14,4 миллиарда рублей. Работать арена начнет ближе к 25 декабря.