Семен Кошелев: "Откуда удар справа? В Балашихе просто так не походишь"

Форвард "Авангарда" Семен Кошелев - о четвертом матче с "Салаватом" (4:2).

- Я вышел на меньшинство, подъехал на вбрасывание, обратил внимание, что игрок вышел в первый раз за игру, - заявил Кошелев. - Сразу понял, что он не играть вышел. Еще намекнул мне: "Давай? Давай!"

- Откуда такой красивый удар справа? - вопрос корреспондента "СЭ".

- В Балашихе просто так не походишь.

- С Дамиром Рыспаевым вы знакомы с детства?

- Это никак не связано.

- "Салават" навредил сам себе?

- Хорошая игра, силовая борьба на каждом участке поля. Все готовы к этой борьбе. Мы поддержали ее, не стали отходить назад.

- Ожидали, что Михеев сыграет так здорово в первом же матче после травмы?

- Илья - наш лидер. Мы все ждем от него такой игры.

- Хоккеисты "Салавата" много спорили и комментировали ваши поступки.

- Эмоции, плюс болельщики здорово поддерживают команду. (Алексей Шевченко)

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