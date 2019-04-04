Семен Кошелев: "Откуда удар справа? В Балашихе просто так не походишь"

Форвард "Авангарда" Семен Кошелев - о четвертом матче с "Салаватом" (4:2).
- Я вышел на меньшинство, подъехал на вбрасывание, обратил внимание, что игрок вышел в первый раз за игру, - заявил Кошелев. - Сразу понял, что он не играть вышел. Еще намекнул мне: "Давай? Давай!"
- Откуда такой красивый удар справа? - вопрос корреспондента "СЭ".
- В Балашихе просто так не походишь.
- С Дамиром Рыспаевым вы знакомы с детства?
- Это никак не связано.
- "Салават" навредил сам себе?
- Хорошая игра, силовая борьба на каждом участке поля. Все готовы к этой борьбе. Мы поддержали ее, не стали отходить назад.
- Ожидали, что Михеев сыграет так здорово в первом же матче после травмы?
- Илья - наш лидер. Мы все ждем от него такой игры.
- Хоккеисты "Салавата" много спорили и комментировали ваши поступки.
- Эмоции, плюс болельщики здорово поддерживают команду. (Алексей Шевченко)
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