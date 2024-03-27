Щитов: «Ливо здорово проявил себя, классно, что его продлили»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов поделился мнением о том, что уфимский клуб продлил контракт с форвардом Джошем Ливо.

«Это отличное решение. Джош — хороший нападающий. Он здорово проявил себя. Да, он не с начала сезона в команде, но хорошо себя показал в регулярном чемпионате и плей-офф. Классно, что его продлили, Ливо поможет команде», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее агент хоккеиста Иван Ботьев рассказал, что Ливо заключил новый однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

В текущем сезоне 30-летний канадский форвард провел за клуб из Уфы 46 матчей и набрал 47 (19+28) очков.