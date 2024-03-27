Щитов: «Магнитогорску тяжело будет. «Спартак» может выиграть эту серию»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов поделился ожиданиями от следующих матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между московской командой и «Металлургом».

«Я изначально говорил, что серия будет упорной. «Спартак» добавил, моменты у него были. Атака красно-белых ничем не хуже, чем у Магнитогорска. Но у «Металлурга» есть хорошие атакующие защитники — Яковлев и Пресс. Считаю их более качественными, чем Чайковски и Вишневский. Вратари у команд одного уровня, тренерские штабы у них хорошие. Было видно, что в четвертом матче «Спартак» шел за победой. Думаю, Магнитогорску тяжело будет. «Спартак» может выиграть эту серию. Многое будет зависеть от вратарей», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

На данный момент счет в серии 2-2. Следующая игра между командами пройдет 28 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.