«Салават Юлаев» продлил контракт с Паниным на два года
17:30
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Паниным на два года, с новыми условиями. Нынешнее соглашение с игроком заканчивалось 30 апреля, сообщает «ГорОбзор.ру».
В прошедшем регулярном чемпионате защитник провел 47 матчей и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф на его счету девять игр и две результативные передачи.
Панин выступает в составе уфимского клуба с 2017 года. Также в КХЛ игрок обороны играл за «Ак Барс» и ЦСКА. Всего в лиге хоккеист принял участие в 660 встречах, в которых набрал 131 (26+105) очко.
Дополнительная информация:
https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/54010-panin-prodlil-kontrakt-s-salavatom
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