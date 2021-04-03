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«Салават Юлаев» продлил контракт с Паниным на два года

17:30
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«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Паниным на два года, с новыми условиями. Нынешнее соглашение с игроком заканчивалось 30 апреля, сообщает «ГорОбзор.ру».

В прошедшем регулярном чемпионате защитник провел 47 матчей и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф на его счету девять игр и две результативные передачи.

Панин выступает в составе уфимского клуба с 2017 года. Также в КХЛ игрок обороны играл за «Ак Барс» и ЦСКА. Всего в лиге хоккеист принял участие в 660 встречах, в которых набрал 131 (26+105) очко.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/54010-panin-prodlil-kontrakt-s-salavatom

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