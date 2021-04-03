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Загитова посетила первую игру между «Ак Барсом» и «Авангардом»

17:17
Алина Загитова с отцом на матче КХЛ.
Алина Загитова с отцом на матче КХЛ.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила первую игру финала плей-офф Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом». Встреча проходит в Казани.

Загитова пришла на игру вместе с отцом Ильназом Загитовым.

Напомним, что сам Ильназ Загитов играл в хоккей на профессиональном уровне. После завершения карьеры он перешел на тренерскую должность.

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