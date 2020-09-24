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«Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

19:20

«Салават Юлаев» взял верх над «Трактором» в матче регулярного сезона КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кугрышев — 3 (бол., Кадейкин, Сошников), 11:47 — 1:0. Сошников — 1 (бол., Мухамадуллин), 22:29 — 2:0. Калинин — 4 (Манухов, Пилут), 39:27 — 2:1. Сошников — 2 (Коледов), 48:45 — 3:1.

Вратари: Метсола — Вилл (58:33).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 22 (9+5+8) — 34 (13+13+8).

Судьи: Бирин, Наумов.

24 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». 3853 зрителя.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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