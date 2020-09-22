«Салават Юлаев» дома уступил «Сочи»

«Сочи» обыграл «Салават Юлаев» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Сакари Маннинен и Дмитрий Кугрышев. У гостей забивали Дмитрий Колготин, Ансель Галимов и Никита Точицкий.

«Сочи» набрал пять очков и занимает девятое место в Западной конференции. «Салават» идет четвертым на Востоке — 12 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Колготин — 2 (Мироманов, Погоришный), 9:43 — 0:1. Галимов — 2 (Шмелев, Точицкий), 23:52 — 0:2. Точицкий — 1 (Батыршин, Шмелев), 32:49 — 0:3. Маннинен — 3 (Кадейкин, Хартикайнен), 33:05 — 1:3. Кугрышев — 2 (бол., Кадейкин), 49:40 — 2:3.

Вратари: Метсола (59:23 — 59:30, 59:41) — Лассинантти.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 24 (7+8+9) — 25 (12+5+8).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

22 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». 3623 зрителя.