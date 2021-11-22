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Два очка Якупова помогли «Авангарду» обыграть «Амур»

14:15
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«Авангард» переиграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи в гостях победили со счетом 3:1.

Гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.

Для «Авангарда» эта победа стала 5-й подряд в КХЛ, «Амур» потерпел третье поражение подряд.

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«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Брюквин — 7 (Емелин, Якупов), 2:54 — 0:1. Николишин — 6 (Бутузов), 29:52 — 1:1. Косов — 2 (Толчинский, Прохоркин), 34:23 — 1:2. Якупов — 7 (Дергачев), 57:20 — 1:3.

Вратари: Аликин (59:27) — Грубец.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (13+10+15) — 24 (9+9+6).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

22 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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