«Салават Юлаев» всухую победил «Амур», Хартикайнен сделал дубль

«Салават Юлаев» провел матч против «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы победили со счетом 4:0.

Дубль оформил нападающий Теему Хартикайнен. Еще одна шайба в составе «Салавата» на счету молодого форварда Родиона Амирова.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: Кадейкин — 10 (Жарков, Плэтт), 17:23 — 1:0. Амиров — 8 (бол., Науменков, Кугрышев), 27:30 — 2:0. Хартикайнен — 25 (Панин), 30:38 — 3:0. Хартикайнен — 26 (Панин), 33:34 — 4:0.

Вратари: Метсола — Аликин (Лангхамер, 30:38).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (10+11+11) — 24 (9+9+6).

Судьи: Гашилов, Спирин.

7 февраля. Уфа. «Уфа-Арена».