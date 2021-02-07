Сын Сергея Мозякина попал в заявку «Металлурга» на матч с «Барысом»

Стала известна заявка «Металлурга» на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».

Отметим, в список попал нападающий Андрей Мозякин. Отец и сын Мозякины впервые могут сыграть вместе за «Металлург» в матче КХЛ.

В этом сезоне Мозякин-младший участвовал в 39 матчах КХЛ, забросив 4 шайбы и сделав 12 результативных передач. Матч между «Металлургом» и «Барысом» состоится 7 февраля. Начало — в 15.00 по московскому времени.