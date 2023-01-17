Главный тренер СКА Ротенберг: «Отличная, боевая игра от ножа. Сейчас наша задача — подойти к плей-офф на пике формы»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Отличная, боевая игра от ножа. Это то, что нам нужно. Проверили, посмотрели, сделали выводы. Два периода игра у нас не шла, хотя играли по системе. Хороший урок, у нас есть следующая игра. Понимаем, в чем добавить, понимаем, что нужно делать, чтобы обыгрывать такие системные команды, как ЦСКА. Сейчас наша задача — подойти к плей-офф на пике формы», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.
СКА возглавляет турнирную таблицу «Запада», набрав 84 очка за 53 игры. ЦСКА занимает 2-е место и отстает от петербуржцев на 11 очков с запасом в две игры.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
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|1
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|40
|13
|84
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|53
|31
|22
|69
|4
|Торпедо
|51
|32
|19
|68
|5
|Динамо М
|52
|30
|22
|68
|6
|Витязь
|51
|24
|27
|56
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|52
|20
|32
|51
|10
|Куньлунь
|53
|18
|35
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|51
|30
|21
|68
|2
|Сибирь
|52
|31
|21
|66
|3
|Металлург
|51
|29
|22
|65
|4
|Авангард
|50
|30
|20
|64
|5
|Сал. Юлаев
|51
|27
|24
|63
|6
|Ак Барс
|51
|27
|24
|62
|7
|Адмирал
|52
|27
|25
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|51
|23
|28
|49
|10
|Барыс
|53
|22
|31
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
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|18.01
|12:00
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Амур – Адмирал
|- : -
|18.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|18.01
|16:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
|18.01
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
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|19:00
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Витязь – Сочи
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