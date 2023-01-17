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Сегодня, 23:11

Главный тренер «Спартака» Гришин: «Автомобилист» очень серьезный соперник. Я где-то недоработал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста» (4:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Противник очень серьезный, очень сильный. Мы настраивались на них, сделали определенную установку, но где-то я недоработал, может быть, кое-какие моменты нам не удались. Руки ребята не опустили, попытались в третьем периоде сделать камбэк. К сожалению, шестой гол — непонятный, такие не должны были залетать, все наши усилия сошли на нет. Оборона — слабое звено? Каждый тренер вам скажет, что мы работаем на тренировках, работаем с видео, работаем с этим, надеюсь, что эта работа принесет свои плоды. Для того, чтобы побеждать, надо забивать голы», — приводит слова Гришина пресс-служба КХЛ.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 53 очка за 53 игры. «Автомобилист» возглавляет «Восток» с 68 баллами за 51 встречу.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/17/508480.html
Хоккей
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Автомобилист
Игорь Гришин
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