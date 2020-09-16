Рижское «Динамо» в гостях уступило «Амуру»
14:24
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
У «Амура» отличились Сергей Терещенко и Валентин Пьянов, единственную шайбу гостей забросил Морган Эллис.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Терещенко — 2 (Васильев, Горшков), 9:14 — 1:0. Пьянов — 1 (бол., Якупов, Файзуллин), 39:23 — 2:0. Эллис — 1 (Паршин, Витасек), 55:24 — 2:1.
Вратари: Аликин — Проскуряков (58:47 — 59:40, 59:56).
Штраф: 10 — 24.
Броски: 24 (9+8+7) — 40 (12+15+13).
Судьи: Беляев, Кулаков.
16 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».