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Рижское «Динамо» в гостях уступило «Амуру»

14:24
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

У «Амура» отличились Сергей Терещенко и Валентин Пьянов, единственную шайбу гостей забросил Морган Эллис.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Терещенко — 2 (Васильев, Горшков), 9:14 — 1:0. Пьянов — 1 (бол., Якупов, Файзуллин), 39:23 — 2:0. Эллис — 1 (Паршин, Витасек), 55:24 — 2:1.

Вратари: Аликин — Проскуряков (58:47 — 59:40, 59:56).

Штраф: 10 — 24.

Броски: 24 (9+8+7) — 40 (12+15+13).

Судьи: Беляев, Кулаков.

16 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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