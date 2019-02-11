Рижское "Динамо" обыграло "Йокерит" в домашнем матче

Рижское "Динамо" победило "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Заброшенными шайбами в составе клуба из столицы Латвии отметились защитник Мэтью Майоне, а также форварды Андрис Джериньш и Лаурис Дарзиньш.
"Динамо" набрало 56 очков и осталось на 9-м месте в Западной конференции. "Йокерит" с 76 баллами располагается на 4-й строчке.
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"Динамо" (Рига) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Майоне - 11 (Джериньш), 1:37 - 1:0. Джериньш - 7 (Павлов, Липсбергс), 22:28 - 2:0. Грант - 13 (Маннинен), 34:47 - 2:1. Дарзиньш - 16 (п.в., Макмиллан, Сотниекс), 58:45 - 3:1.
Вратари: Билялов - Калныньш (58:35 - 58:45, 58:54 - 59:58).
Штраф: 14 - 14.
Броски: 13 (8+1+4) - 33 (6+12+15).
Судьи: Сидоренко, Франо.
11 февраля. Рига. "Арена Рига".