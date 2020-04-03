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Рейдеборн подписал новый контракт с «Ак Барсом»

18:00
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Вратарь Адам Рейдеборн продлил контракт с «Ак Барсом». Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

В «Ак Барс» Рейдеборн перешел в 2019 году. В сезоне-2019/20 28-летний швед сыграл за казанский клуб 36 матчей, одержал 21 победу при коэффициенте надежности 2,11 и 91,3 процента отраженных бросков.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19140.html

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