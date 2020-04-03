Рейдеборн подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Вратарь Адам Рейдеборн продлил контракт с «Ак Барсом». Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Рейдеборн с нами! Адам подписал новый контракт с «Ак Барсом» — соглашение рассчитано до конца сезона 20/21 ? pic.twitter.com/FsJlVM2AOE — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 3, 2020

В «Ак Барс» Рейдеборн перешел в 2019 году. В сезоне-2019/20 28-летний швед сыграл за казанский клуб 36 матчей, одержал 21 победу при коэффициенте надежности 2,11 и 91,3 процента отраженных бросков.