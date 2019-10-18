Рафик Якубов: «Олег Ли хорошо дополнит наш состав крайних нападающих»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен со СКА. Казанский клуб за денежную компенсацию приобрел права на нападающего Олега Ли.

— Олег Ли хорошо дополнит наш состав крайних нападающих, мы считаем, что он подходит под систему игры «Ак Барса», — цитирует Якубова официальный сайт казанцев. — Это быстрый, напористый и цепкий форвард, который совершенно точно добавит глубины нашей линии нападения.

Воспитанник школы московского «Динамо», крайний нападающий, на профессиональном уровне выступал за команды «Атлант» (Мытищи), «Титан» (Клин), «Лада» (Тольятти), «Адмирал» (Владивосток), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Амур» (Хабаровск), «СКА-Нева» и СКА (оба — Санкт-Петербург). Всего в КХЛ сыграл 224 матча, в которых набрал 64 (25+39) очков.

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