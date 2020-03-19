«Радулов обмотал себе всю голову пластиковой пленкой». Удивительная история о русском форварде из Америки

Нападающий Джошуа Хеннесси, выступавший в том числе за «Витязь», рассказал об Александре Радулове, форварде «Далласа».

Хеннесси был гостем на подкасте Spittin' Chiclets, уделив большое внимание российскому этапу карьеры, о чем вы уже могли прочитать, но и Радулов не был обойден стороной. Джош пересекался с Александром в «Квебек Ремпартс» в Молодежной лиге Квебека. Они играли в одном звене.

— Радулов — удивительный человек. Я бы очень хотел, чтобы у него всегда была iso-камера (камера, снимающая одного конкретного хоккеиста — прим. «СЭ»). И не только в матчах или на лавке. А чтобы и в раздевалке, на командном завтраке, да вообще всегда. Он самый настоящий мультяшный герой. При этом невероятный игрок и классный парень.

Что мне о нем больше всего запомнилось по «Квебек Ремпартс»: у нас было собрание после проигранного матча. И атмосфера, разумеется, неуютная. Вы знаете, как это бывает — заходят тренеры, и... Так вот, Радулов взял и обмотал себе перед собранием всю голову пластиковой прозрачной пленкой. Обмотал так, что нос у него был прижат к щеке. Прорезал, впрочем, дырку возле рта, чтобы дышать мог. И вот так ждал этого собрания. Собрания, на котором тебе будут говорить: «Парни, вы промотали, вы — отстой». Заходят тренеры, а он в таком вот виде. Обмотанная башка, нос непонятно где. И никто не понимает, что он этим пытается выразить. Тренер, по-моему, начал орать. И, по-моему, мы заставили его снять этот пластик. Чтобы смотреть нарезки того, как мы проиграли 2:9. Это не значило, что он ставил себя отдельно от команды или хотел быть в каком-то другом месте, нет. Наоборот, он был абсолютно командным игроком. И всегда рвал жопу в матчах и тренировках. Просто он такой по жизни.

Он только приехал в лигу Квебека, и для него многое было в новинку, и тут предсезонные матчи. Причем у соперника был ослабленный состав — это обычное дело для лиги Квебека, когда в состав на предсезонке ставят самых юнцов. Он делает хет-трик и после каждого гола устраивает представление: будто плавает по льду. И мы сразу подумали: «Веселый к нам приехал пацан». То есть он так радовался, хотя мы играли против непонятно кого. Но на самом деле — он просто живет хоккеем. Он живет ради того, чтобы забивать голы. И я был очень рад, что он вернулся в НХЛ. Это человек, ради которого нужно смотреть хоккей.