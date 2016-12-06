Радулов дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Амур" – "Северсталь" (4:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего гостей Игоря Радулова наказание по Правилу 540 а (Атака в голову или шею) – Малый штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – на наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.