Радил перейдет из рижского «Динамо» в «Барыс»

По информации «СЭ», форвард рижского «Динамо» Лукаш Радил перейдет в «Барыс» в обмен на денежную компенсацию.

Трансфер произойдет после другого перехода: защитник казахстанского клуба Даррен Диц станет игроком ЦСКА. Отметим, что армейцы выплатят «Барысу» около 30 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 Радил провел 38 матчей за рижское «Динамо», на его счету 21 (7+14) очко.