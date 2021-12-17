Радил перейдет из рижского «Динамо» в «Барыс»
15:17
По информации «СЭ», форвард рижского «Динамо» Лукаш Радил перейдет в «Барыс» в обмен на денежную компенсацию.
Трансфер произойдет после другого перехода: защитник казахстанского клуба Даррен Диц станет игроком ЦСКА. Отметим, что армейцы выплатят «Барысу» около 30 миллионов рублей.
В сезоне-2021/22 Радил провел 38 матчей за рижское «Динамо», на его счету 21 (7+14) очко.
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