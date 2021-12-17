Квартальнов подтвердил интерес «Ак Барса» к защитнику Черешняку

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подтвердил информацию из СМИ о том, что словацкий защитник Петр Черешняк может пополнить клуб из Татарстана.

«Действительно, мы его рассматриваем. Он в нашем списке кандидатов, может усилить команду. Мы планируем минимум одного ещё иностранца, а может и двух. Многие команды, которые на что-то претендуют, будут выходить в плей-офф с шестью легионерами. Я не прошу в этом плане ничего необычного. Черешняк может стать нашим новым иностранцем, но какие есть другие кандидаты не скажу», — сказал Квартальнов.

«Из «Барса» смотрим для усиления только молодежь, взрослых игроков приглашать не планируем. Я видел, как играет Максим Пестушко в последних играх лично, слышал, но пока не планируем возрастных», — добавил Дмитрий.

Отметим, что в нынешнем сезоне 28-летний защитник Черешняк набрал 27 (5+22) очков в 31-й игре чемпионата Чехии при показателе полезности игрока «-1».