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«Барыс» обменял самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ Дица в ЦСКА

15:24
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Как ранее сообщал «СЭ», защитник «Барыса» Даррен Диц перешел в ЦСКА.

28-летний хоккеист перешел в московский клуб в обмен на денежную компенсацию, информирует пресс-служба клуба из Казахстана.

Диц выступал за «Барыс» с 2017 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 34 матчах, набрав 21 (9+21) очко. Защитник является самым высокооплачиваемым игроком КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.

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Иван Торопцев все материалы автора
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