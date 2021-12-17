«Барыс» обменял самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ Дица в ЦСКА

Как ранее сообщал «СЭ», защитник «Барыса» Даррен Диц перешел в ЦСКА.

28-летний хоккеист перешел в московский клуб в обмен на денежную компенсацию, информирует пресс-служба клуба из Казахстана.

Хоккейные клубы ЦСКА и «Барыс» совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц. Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию. pic.twitter.com/9jUDHnkxRx — ХК «Барыс» (@AstanaBarys) December 17, 2021

Диц выступал за «Барыс» с 2017 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 34 матчах, набрав 21 (9+21) очко. Защитник является самым высокооплачиваемым игроком КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.