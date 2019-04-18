Путин призвал французский бизнес помочь созданию клуба из Франции в КХЛ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса пригласил бизнесменов посодействовать участию французских хоккеистов в КХЛ.

- Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой бы не помешала поддержка деловых кругов, в данном случае деловых кругов Франции. Я имею ввиду чисто гуманитарный вопрос, далекий от бизнеса совсем, он больше относится к спорту, - цитирует ТАСС Путина. - Я имею ввиду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги.