17:33 | Хоккей — КХЛ

Путин призвал французский бизнес помочь созданию клуба из Франции в КХЛ

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса пригласил бизнесменов посодействовать участию французских хоккеистов в КХЛ. 

- Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой бы не помешала поддержка деловых кругов, в данном случае деловых кругов Франции. Я имею ввиду чисто гуманитарный вопрос, далекий от бизнеса совсем, он больше относится к спорту, - цитирует ТАСС Путина. - Я имею ввиду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6350308

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