Прошкин: «Шансы у «Локомотива» меньше 50 процентов, но они есть»
Бывший защитник «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин оценил шансы «Локомотива» в серии против ЦСКА (2-3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.
«Права на ошибку у «Локомотива» нет. В прошлом матче они выиграли 1:0, после чего приехали домой, где при хорошей поддержке болельщиков попытаются сделать счет в серии 3-3. Ярославцы будут бороться до конца. Шансов у «Локомотива» меньше, чем 50 процентов, но они есть. Самое главное — меньше удаляться. Шайба иногда дается очень тяжело. Нужно строже играть в своей зоне. ЦСКА же сможет добиться успеха, если будет играть в свою игру. «Армейцам» необходимо как можно больше бросать, лезть на ворота, создавать трафик перед вратарем и закрывать его. А еще нужно стараться добивать с пятака. Как говорится, там деньги зарыты. Да, на пятаке бьют, тебе из-за этого больно. Но все равно нужно туда лезть», — приводит слова Прошкина «РБ Спорт».
Шестой матч серии в эти минуты проходит в Ярославле. К третьему периоду хозяева ведут в счете (2:1).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1