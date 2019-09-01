Президент КХЛ: «В лиге нет никакой неразберихи с площадками»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о старте нового сезона лиги. В частности, он прокомментировал ситуацию с изменением размера площадок на некоторых аренах.

— Это ваш шестой сезон в КХЛ. Что вы считаете главным достижением? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Хоккей — командная игра, и все достижения у нас абсолютно командные. Действительно половина существования КХЛ лигой управляет команда, которая занималась в свое время Олимпийскими играми в Сочи. Мы рады, что все что мы обещали совету директоров по части стратегии, выполняются. Некоторые пункты нашей семилетней стратегии выполнены раньше срока. Самое главное — мы видим динамику, несмотря на то, что экономическая ситуация разная в разных странах. Даже если рост не очень динамичный, на этом фоне Континентальная лига показывает динамику выше, чем экономика стран, в которых существует клуб. Это говорит о том, что мы пока выигрываем в борьбе за внимание болельщиков. Мы очень дорожим долей аудитории, которую продолжает завоевывать наш продукт.

— Насколько значимы спонсоры для КХЛ?

— Спонсорство должно быть взаимовыгодное. Компании-лидеры должны сочетаться с лигой, которая считается лидирующей в мире. Руководители компаний приезжают на Кубок открытия, испытывают личные переживания, болеют. Мы очень гордимся, что у нас семейная, очень молодая аудитория — это то что нужно нашим партнерам.

— С чем связана неразбериха с площадками в лиге?

— Это слово неправильное, никакой неразберихи нет. Идет поэтапное изменение размера площадок. В ноябре мы принимаем общую дорожную карту изменения стандартов. Эта инициатива идёт со стороны Международной федерации хоккея. Ее регламент позволяет использовать площадки шириной от 25 до 30 метров. Мы видим, что семь клубов продолжают играть на больших площадках, половина из них — иностранные. Одиннадцать играют на промежуточном варианте «28 на 60». Остальные — на площадках канадского размера.

Мы понимаем, что уменьшения ширины и радиуса углов приводит к другой динамике. Мы понимаем и благодарим тренеров команд, которые вынуждены играть на площадках где разная тактика и динамика. В итоге мы придем к унификации площадок. Дело в том, что не все площадки легко переоборудовать. С этим связано очень много технических трудностей, затрат. Это мы все учитываем при составлении дорожной карты. (Евгений Белоусов)