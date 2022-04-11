Президент «Динамо» рассказал о задолженности по зарплате в клубе

Президент «Динамо» Виктор Воронин рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Задолженность по зарплате в пятницу была погашена. Сейчас особых вопросов нет. Нам осталось выплатить только зарплату за апрель и бонусы.

Решений по команде ВХЛ нет. Мы рассматриваем варианты с фарм-клубом не в Москве, а в регионе. Но мы пока даже не определились, будет ли эта команда или нет», — отметил Воронин.