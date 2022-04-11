Виктор Козлов назначен главным тренером «Салавата Юлаева»

Как стало известно «СЭ», Виктор Козлов назначен главным тренером «Салавата Юлаева». Николай Цулыгин останется в роли ассистента.

Последние два сезона уфимцев возглавлял финский специалист Томи Лямся.

Козлов входит в тренерский штаб «Салавата» с 2020 года. Ранее он работал тренером в «Металлурге» с 2015 по 2020 год, а в сезоне-2017/2018, после увольнения Ильи Воробьева, был главным тренером клуба. В 2016 году вместе с «Магниткой» он стал обладателем Кубка Гагарина.

Также он выигрывал этот трофей в качестве игрока в 2011 году, выступая за «Салават».