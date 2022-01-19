Президент «Барыса» выступил против плей-ин и досрочного окончания регулярки КХЛ
Президент «Барыса» Борис Иванищев высказал мнение, что проводить дополнительный турнир за места в плей-офф КХЛ, как и досрочно завершать регулярный чемпионат, не является правильным решением.
КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. Одним из вариантов продолжения сезона является проведение плей-ин, в рамках которого команды, занимающие седьмое, восьмое, девятое и десятое места в каждой из конференций, разыграют две путевки в плей-офф.
«Я тоже думаю, что это неправильно. Есть спортивный принцип, мы ждем результатов, что скажет лига. Мы готовы играть в олимпийскую паузу, у нас один игрок уехал в сборную — [Томаш] Юрчо. Как лига решит, так и будет», — цитирует ТАСС Иванищева.
Ранее на совещании руководителей клубов с лигой президент ЦСКА Игорь Есмантович предложил завершить регулярный чемпионат, а в плей-офф должны попадать команды с учетом проведенных 45 игр.
«Мы уже больше матчей сыграли, и отнимать очки тоже неправильно. Надо доигрывать матчи», — отметил он.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|19.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|19.01
|17:00
|
Металлург – Динамо М
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|19.01
|17:00
|
Трактор – Динамо Р
|- : -
|19.01
|19:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|19.01
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|19.01
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.01
|19:30
|
Йокерит – СКА
|- : -
|19.01
|19:30
|
Куньлунь – Адмирал
|- : -
|19.01
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|19.01
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -