«Адмирал» продлил контракт с Шулаком

«Адмирал» объявил о продлении контракта с защитником Либором Шулаком.

Новое соглашение с 27-летним чехом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Шулак выступает за «Адмирал» с 2021 года, в нынешнем сезоне на счету хоккеиста 26 (8+18) очков в 49 матчах за команду из Владивостока.