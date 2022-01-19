Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Виделля

Как стало известно «СЭ», подписавший в конце декабря контракт с магнитогорским «Металлургом» нападающий Линус Виделль получит до конца сезона около 15 миллионов рублей.

36-летний шведский хоккеист перешел в «Магнитку» из «Юргордена» и пока не провел за клуб ни одного матча.

Ранее Виделль также выступал за «Барыс», рижское «Динамо», «Куньлунь», «Торпедо», «Северсталь» и другие команды.

«Металлург» с 71 баллом занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ на «Востоке».