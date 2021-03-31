Потолок зарплат в КХЛ не работает? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00
09:00
Эфир с журналистами «СЭ» Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Опять финал Запада ЦСКА — СКА;
— Потолок зарплат не работает?
— Есть ли шансы у «Авангарда» против «Ак Барса»?
— «Динамо» и «Магнитка» — будет ли смена тренеров?
— Где дальше будет играть Шипачев;
— Другие трансферные новости.
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