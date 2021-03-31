Эфир с журналистами «СЭ» Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Опять финал Запада ЦСКА — СКА;

— Потолок зарплат не работает?

— Есть ли шансы у «Авангарда» против «Ак Барса»?

— «Динамо» и «Магнитка» — будет ли смена тренеров?

— Где дальше будет играть Шипачев;

— Другие трансферные новости.