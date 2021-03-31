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Потолок зарплат в КХЛ не работает? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00

09:00
ЦСКА обыграл «Локо» и вышел в финал Западной конференции. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА обыграл «Локо» и вышел в финал Западной конференции. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Эфир с журналистами «СЭ» Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Опять финал Запада ЦСКА — СКА;

— Потолок зарплат не работает?

— Есть ли шансы у «Авангарда» против «Ак Барса»?

— «Динамо» и «Магнитка» — будет ли смена тренеров?

— Где дальше будет играть Шипачев;

— Другие трансферные новости.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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