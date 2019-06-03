После перехода в "Салават Юлаев" Сошников не теряет надежды вернуться в НХЛ

Спортивный директор "Салават Юлаев" Василий Чижов выразил мнение, что Никита Сошников, права на которого уфимцы получили с сегодняшнего дня, сможет помочь команде в предстоящем сезоне.

– Никита – достаточно молод. При этом у него за плечами: 87 матчей в НХЛ, 99 матчей в АХЛ, – цитирует официальный сайт клуба Чижова. – Нас подкупило то, что он очень настойчиво пробивался в основной состав очень сильных нхловских клубов: "Торонто" и "Сент-Луиса". И он не теряет надежды вернуться в НХЛ. Он осознает, что ближайшие два года станут для него определяющими в его спортивной карьере. Его настрой вселяет в нас уверенность, что он поможет нашей команде.

Также спортивный директор уфимского клуба пояснил, почему Сошников стал альтернативой Владимиру Ткачеву:

– Мы очень хотели оставить Ткачева в составе, но ни с его стороны, ни со стороны его агента не последовало никаких встречных предложений. Поэтому мы занялись поиском крайнего нападающего, понимая, что Володи точно не будет в составе. Остановили выбор на Никите Сошникове.

Напомним, что "Салават Юлаев" и СКА совершили обмен правами на игроков: "Салават" получил права на Никиту Сошникова, который является нападающим системы "Сент-Луиса", а СКА получил права форварда Владимира Ткачева.