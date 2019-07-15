Полиция подтвердила задержание форварда "Спартака" с поддельными правами

Сотрудники полиции задержали в Москве водителя иномарки с поддельными правами, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции. По информации источника, речь идет о нападающем "Спартака" Михаиле Котляревском.

"13 июля сотрудниками столичной ГИБДД в Семеновском переулке была остановлена иномарка под управлением мужчины 1997 года рождения, который предъявил полицейским водительское удостоверение, вызывающее сомнение в его подлинности. В результате проведенного исследования установлено, что указанный документ является поддельным", - сказал сотрудник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальная санкция по этой статье составляет полгода ареста.