Плющев заявил о необходимости изменения системы отношений тренеров, игроков и судей в КХЛ



Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об извинениях судьи КХЛ Дениса Наумова перед тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.

«Эта история весьма некрасивая, хоть Наумов и извинился. Но, когда тебя начинают клевать со всех сторон и выкручивают руки, наверное, стоит потушить все как можно скорее. Не знаю, с чего у них с Кравцом все началось, в тех эпизодах, которые я видел, была слышна только фраза: «Закрой рот». Но все стали писать, что это нецензурная брань», — цитирует Плющева RT.

Специалист также отметил, что в КХЛ вообще не должно быть выяснений отношений с судьями.

«Нужно как-то менять систему отношений тренеров, игроков и судей. Наши хоккеисты любят начинать оспаривать решения, но в НХЛ так вообще никто не поступает, это просто табу», — добавил он.

В матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3), который прошел 12 января, арбитр нецензурно обратился к Кравцу и сказал ему закрыть рот. Перед следующей игрой команд Наумов объяснился перед тренером, и они обнялись.