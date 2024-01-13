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Сегодня, 20:42

Плющев заявил о необходимости изменения системы отношений тренеров, игроков и судей в КХЛ

Алина Савинова
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Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об извинениях судьи КХЛ Дениса Наумова перед тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.

«Эта история весьма некрасивая, хоть Наумов и извинился. Но, когда тебя начинают клевать со всех сторон и выкручивают руки, наверное, стоит потушить все как можно скорее. Не знаю, с чего у них с Кравцом все началось, в тех эпизодах, которые я видел, была слышна только фраза: «Закрой рот». Но все стали писать, что это нецензурная брань», — цитирует Плющева RT.

Специалист также отметил, что в КХЛ вообще не должно быть выяснений отношений с судьями.

«Нужно как-то менять систему отношений тренеров, игроков и судей. Наши хоккеисты любят начинать оспаривать решения, но в НХЛ так вообще никто не поступает, это просто табу», — добавил он.

В матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3), который прошел 12 января, арбитр нецензурно обратился к Кравцу и сказал ему закрыть рот. Перед следующей игрой команд Наумов объяснился перед тренером, и они обнялись.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1257605-plyuschev-khl-sudi
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Владимир Плющев
Михаил Кравец
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2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 49 30 19 63
4 Автомобилист 52 28 24 62
5 Трактор 51 28 23 61
6 Лада 52 25 27 61
7 Ак Барс 49 28 21 58
8 Сибирь 51 23 28 55
9 Нефтехимик 51 21 30 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 49 14 35 39
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 49 33 16 70
3 СКА 50 33 17 68
4 Спартак 51 30 21 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 49 24 25 55
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 51 16 35 38
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