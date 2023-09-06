Плотников: «ЦСКА нужно больше забивать и лучше играть в обороне»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Нам нужно больше забивать и лучше играть в обороне. Во-первых, мы пропустили в большинстве, что нам непозволительно. Во-вторых, не надо допускать глупые ошибки. Вроде мы серьезная команда. Но думаю, все нормально будет. Дальше мы поговорим об этом, уберем все эти нюансы. Мы будем лучше», — цитирует пресс-служба клуба Плотникова.

«Металлург» проведет следующий матч на выезде против московского «Динамо» 7 сентября, ЦСКА предстоит встретиться с «Нефтехимиком» 8 сентября.